Сиран Багдасаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Маник Нерсесовна
Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Агавни Нерсесовна
Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнецян Айгуш Нерсесовна
Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карнецян Андраник Нерсесович
Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно