Сиран Багдасаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиран Багдасаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Маник Нерсесовна

Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Агавни Нерсесовна

Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карнецян Айгуш Нерсесовна

Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Андраник Нерсесович

Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карнецян Айк Нерсесович

Отец ребёнка: Карнецян Нерсес Атомович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карнецян Нерсес Атомович

Смерть
Неизвестно
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