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Васильев Анатолий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2000

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1976

Сын: Васильев Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Васильева Галина Борисовна

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.01.1978

Сын: Васильев Станислав Анатольевич

Мать ребёнка: Васильева Галина Борисовна

Бокситогорск, Бокситогорский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Галина Борисовна

Смерть
2000
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