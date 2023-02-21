Васильев Анатолий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1976
Сын: Васильев Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Васильева Галина Борисовна
Рождение ребёнка
08.01.1978
Сын: Васильев Станислав Анатольевич
Мать ребёнка: Васильева Галина Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2000