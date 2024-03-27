Хайретдинов Ибрагим Сабитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайретдинов Ибрагим Сабитович

Место рождения

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
15.04.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Военная награда
Неизвестно
Хайретдинов Ибрагим Сабитович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1921 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. М.-Рыбушкино Наименование награды О... Показать все
Смерть
Неизвестно
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