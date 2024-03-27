Хайретдинов Ибрагим Сабитович
Место рожденияс.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1950
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
15.04.1956
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Военная награда
Неизвестно
Хайретдинов Ибрагим Сабитович В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1921 Место рождения Горьковская обл., Кзыл-Октябрьский р-н, с. М.-Рыбушкино Наименование награды О... Показать все
Смерть
Неизвестно