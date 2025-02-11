Татьяна Никитина 1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Татьяна Никитина

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1840, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марфа Николаева1815 г.р.
Отец
Никита Ермолаев1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Никита Ермолаев

Мать: Марфа Николаева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

40

Смерть
Неизвестно

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