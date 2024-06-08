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Тихонова Евдокия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

28.04.1984

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Тихонов Алексей

Мать: Тихонова (Андреянова) Агриппина Климовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимонин Константин Алексеевич

Рождение ребёнка
09.10.1929

Дочь: Агапова (Тимонина) Людмила Константиновна

Отец ребёнка: Тимонин Константин Алексеевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
с. Богословка, Покрово-Марфинского района
Смерть
28.04.1984

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