Тихонова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти28.04.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1929
Дочь: Агапова (Тимонина) Людмила Константиновна
Отец ребёнка: Тимонин Константин Алексеевич
Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
с. Богословка, Покрово-Марфинского района
Смерть
28.04.1984