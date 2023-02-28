Сепсякова Татьяна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения09.12.1927
Дата смерти17.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1939 по 1944
Место жительства
С 1944 по 1946
Пыталово, Пыталовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1946 по 1950
Место жительства
С 1950 по 1960
Место жительства
С 1960 по 1966
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1966 по 1981
Смерть
17.09.1981