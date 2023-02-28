Сепсякова Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сепсякова Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Палтога, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

17.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Палтога, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1939 по 1944
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1944 по 1946
Пыталово, Пыталовский муниципальный район, Псковская область
Место жительства
С 1946 по 1950
Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1950 по 1960
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Место жительства
С 1960 по 1966
Суоярви, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
С 1966 по 1981
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
17.09.1981
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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