Секерин Валентин Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1926
Дата смерти27.03.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Секерина Елена Петровна
Рождение ребёнка
17.01.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Секерина Елена Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Секерина Елена Петровна
Смерть
27.03.1976