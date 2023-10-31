Секерин Валентин Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Секерин Валентин Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

27.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Елена Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Секерина Елена Петровна

Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Секерина Елена Петровна

Смерть
27.03.1976
Каменск-Уральский, город Каменск-Уральский, Свердловская область
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