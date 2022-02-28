Носикова (Кривощекова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носикова (Кривощекова) Людмила

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1952

Дата смерти

28.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952

Отец: Кривощеков Александр

Мать: Кривощекова Александра

Рождение ребёнка
07.10.1975

Дочь: Ностсельд Марина

Отец ребёнка: Носиков Юрий

Рождение ребёнка
18.08.1978

Сын: Носиков Игорь

Отец ребёнка: Носиков Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носиков Юрий

Смерть
28.02.2022
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