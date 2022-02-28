Носикова (Кривощекова) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1952
Дата смерти28.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1952
Отец: Кривощеков Александр
Мать: Кривощекова Александра
Рождение ребёнка
07.10.1975
Дочь: Ностсельд Марина
Отец ребёнка: Носиков Юрий
Рождение ребёнка
18.08.1978
Сын: Носиков Игорь
Отец ребёнка: Носиков Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Носиков Юрий
Смерть
28.02.2022