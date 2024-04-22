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Солодков Яков Николаевич

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Место рождения

Мари-Отары, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

21.03.1907

Дата смерти

19.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Мари-Отары, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
08.09.1931

Дочь: Замышкина Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Солодкова Анастасия Петровна

Мари-Отары, Звениговский муниципальный район, Республика Марий Эл
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
28.08.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Смерть
19.12.1978
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