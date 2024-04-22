Солодков Яков Николаевич
Место рождения
Дата рождения21.03.1907
Дата смерти19.12.1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1907
Рождение ребёнка
08.09.1931
Дочь: Замышкина Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Солодкова Анастасия Петровна
Военная награда
09.05.1945
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Военная награда
28.08.1945
Медаль "За боевые заслуги"
Смерть
19.12.1978