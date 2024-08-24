Касьян Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасьян Андрей Александрович

Касьян Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Минеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьян Сергей Андреевич

Мать ребёнка: (Минеева) Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Касьян Александр Андреевич

Мать ребёнка: (Минеева) Татьяна Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
философ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.