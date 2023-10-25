Морозов Михаил Васильев
Место рожденияд. Бекренево
Дата рождения16.12.1909 ст.
Дата смерти19.02.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909 ст.
д. Бекренево
Крещение
17.12.1909 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь
Восприемником был крестьянский сын д. Ёнса Александр Александров Евсин.
Рождение ребёнка
1930
Сын: Морозов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна
д. Бекренево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна
д. Бекренево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Морозов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна
д. Бекренево
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.02.1985
д. Бекренево
Похоронен на кладбище д. Пятино.