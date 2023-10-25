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Морозов Михаил Васильев

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Место рождения

д. Бекренево

Дата рождения

16.12.1909 ст.

Дата смерти

19.02.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1909 ст.

Отец: Морозов Василий Фёдоров

Мать: Морозова Анна Александрова

д. Бекренево
Крещение
17.12.1909 ст.
Воскресенская Боровецкая церковь
Восприемником был крестьянский сын д. Ёнса Александр Александров Евсин.
Рождение ребёнка
1930

Сын: Морозов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна

д. Бекренево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна

д. Бекренево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Морозова Фаина Николаевна

д. Бекренево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Фаина Николаевна

Смерть
19.02.1985
д. Бекренево
Похоронен на кладбище д. Пятино.
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