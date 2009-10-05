Косырев Семен Евстафьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1937
Дата смерти05.10.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937
Отец: Косырев Евстафий
Рождение ребёнка
02.02.1966
Рождение ребёнка
25.03.1967
Рождение ребёнка
28.06.1972
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.10.2009
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia