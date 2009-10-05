Косырев Семен Евстафьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырев Семен Евстафьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1937

Дата смерти

05.10.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1937

Отец: Косырев Евстафий

Мать: Косырева Акулина Григорьевна

Рождение ребёнка
02.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косырева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косырева Галина Ивановна

Рождение ребёнка
28.06.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косырева Галина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
05.10.2009
Похороны
Неизвестно
606083 Zolino, Nizhny Novgorod Oblast Russia
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