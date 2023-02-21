Афанасенков Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.02.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Афанасенков Николай Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1885
Сын: Афанасенков Иван Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1887
Сын: Афанасенков Ефим Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Маркова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1895
Сын: Афанасенков Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Афанасенков Василий Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
С 1901 по 1903
Дочь: Ишутина Агафья Андреевна
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Арина Андреевна
Мать ребёнка: не указана
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасенков Егор Андреевич
Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.02.1938
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия