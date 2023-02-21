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Афанасенков Андрей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

EA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Афанасенков Николай Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1885

Сын: Афанасенков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1887

Сын: Афанасенков Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Маркова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1895

Сын: Афанасенков Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Афанасенков Василий Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
С 1901 по 1903

Дочь: Ишутина Агафья Андреевна

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Арина Андреевна

Мать ребёнка: не указана

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасенков Егор Андреевич

Мать ребёнка: Афанасенкова Анисья Ефимовна

деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасенкова Анисья Ефимовна

Смерть
23.02.1938
деревня Зуевка, Рославльский район, Смоленская область, Россия
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