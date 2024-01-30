Русаков Дмитрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1979
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1979
Отец: Русаков Александр
Рождение ребёнка
26.11.2002
Дочь: Русакова Алина Дмитриевна
Мать ребёнка: Русакова Евгения Владимировна
Рождение ребёнка
27.12.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Русакова Евгения Владимировна
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область