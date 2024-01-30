Русаков Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

1959 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1979

Отец: Русаков Александр

Мать: Русакова Наталия Александровна

Рождение ребёнка
26.11.2002

Дочь: Русакова Алина Дмитриевна

Мать ребёнка: Русакова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
27.12.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Русакова Евгения Владимировна

Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область

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