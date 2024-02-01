Кулешова (Бисерова) Ксения Алекасндровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986
Отец: Бисеров Александр Иванович
Мать: Галина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.08.2008
Дочь: Кулешова Елена Максимовна
Отец ребёнка: Кулешов Максим Викторович
Рождение ребёнка
15.06.2015
Дочь: Кулешова Кира Максимовна
Отец ребёнка: Кулешов Максим Викторович