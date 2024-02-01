Кулешова (Бисерова) Ксения Алекасндровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулешова (Бисерова) Ксения Алекасндровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1986

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1986

Отец: Бисеров Александр Иванович

Мать: Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулешов Максим Викторович

Рождение ребёнка
29.08.2008

Дочь: Кулешова Елена Максимовна

Отец ребёнка: Кулешов Максим Викторович

Рождение ребёнка
15.06.2015

Дочь: Кулешова Кира Максимовна

Отец ребёнка: Кулешов Максим Викторович

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