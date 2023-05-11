Савоневская (Гацук) Фёкла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Гацук Моисей
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Савоневский Кузьма
Отец ребёнка: Савоневский Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоневский Степан
Отец ребёнка: Савоневский Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савоневский Василий
Отец ребёнка: Савоневский Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Савоневский Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савоневский Яков
Смерть
1973