Савоневская (Гацук) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савоневская (Гацук) Фёкла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Гацук Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Савоневский Кузьма

Отец ребёнка: Савоневский Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоневский Степан

Отец ребёнка: Савоневский Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савоневский Василий

Отец ребёнка: Савоневский Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Савоневский Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савоневский Яков

Смерть
1973
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