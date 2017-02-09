Акжолов Владимир Биктурович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1941
Дата смерти09.02.2017
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941
Отец: Акжолов Биктур Иванович
Мать: Акжолова Дуня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акжолова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1969
Сын: Акжолов Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна
Рождение ребёнка
13.10.1975
Сын: Акжолов Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна
Смерть
09.02.2017