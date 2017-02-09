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Акжолов Владимир Биктурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1941

Дата смерти

09.02.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1941

Отец: Акжолов Биктур Иванович

Мать: Акжолова Дуня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акжолова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акжолова Евгения Пименовна

Рождение ребёнка
24.08.1969

Сын: Акжолов Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна

Рождение ребёнка
13.10.1975

Сын: Акжолов Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Акжолова Евгения Пименовна

Смерть
09.02.2017

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