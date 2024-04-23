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Евдокия Георгиевна

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1871

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Георгий Никифорович

Мать: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
19.02.1888

Муж: Гавриил Иудович

Рождение ребёнка
09.02.1889

Сын: Кольцов Алексей Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Кольцов Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1893

Дочь: (Кольцова) Феодосья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1897

Сын: Кольцов Кузьма Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1898

Дочь: (Кольцова) Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.10.1899

Дочь: (Кузнецова) Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Сын: Кольцов Семён Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.08.1904

Сын: Кольцов Илья Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
19.05.1907

Сын: Кольцов Михаил Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
21.10.1909

Сын: Кольцов Яков Гаврилович

Отец ребёнка: Гавриил Иудович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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