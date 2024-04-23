Евдокия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1871
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Георгий Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.02.1888
Муж: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
09.02.1889
Сын: Кольцов Алексей Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Кольцов Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
26.05.1893
Дочь: (Кольцова) Феодосья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
02.08.1897
Сын: Кольцов Кузьма Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
21.01.1898
Дочь: (Кольцова) Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
23.10.1899
Дочь: (Кузнецова) Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
01.02.1902
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
19.08.1904
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
19.05.1907
Сын: Кольцов Михаил Гаврилович
Отец ребёнка: Гавриил Иудович
Рождение ребёнка
21.10.1909
Отец ребёнка: Гавриил Иудович