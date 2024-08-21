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Молчанов Алексей Ильич

Место рождения

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1962 г.р.

Жена

1997 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1992

Отец: Молчанов Илья Александрович

Мать: Молчанова Елена Алексеевна

Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
Неизвестно
Бутурлиновка, Бутурлиновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молчанова Алёна Юрьевна

Рождение ребёнка
28.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Алёна Юрьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Молчанова Алёна Юрьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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