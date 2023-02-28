Дубоделов Фрол Емельянович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: не указана
Попал в плен (военное)
1915
Лиепая, Liepāja
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Смерть
Неизвестно