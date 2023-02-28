Дубоделов Фрол Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубоделов Фрол Емельянович

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Место рождения

Узлоги, Хотимский район, Могилёвская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Узлоги, Хотимский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Дубоделов Павел Фролович

Мать ребёнка: не указана

Узлоги, Хотимский район, Могилёвская область
Попал в плен (военное)
1915
Лиепая, Liepāja
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_plen33047250/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3D%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%26first_name%3D%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BB%26groups%3Dawd%3Aptr... Показать все
Смерть
Неизвестно
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