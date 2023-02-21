Щербакова (Щербакова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Щербакова) Александра Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Дочь: Агафья Осиповна

Отец ребёнка: Щербаков Осип Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1857

Дочь: Марья Осиповна

Отец ребёнка: Щербаков Осип Андреевич

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Осип Андреевич

Смерть
Неизвестно
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