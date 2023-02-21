Щербакова (Щербакова) Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Дочь: Агафья Осиповна
Отец ребёнка: Щербаков Осип Андреевич
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1857
Дочь: Марья Осиповна
Отец ребёнка: Щербаков Осип Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно