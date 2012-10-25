Егоров Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1952
Дата смерти25.10.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952
Отец: Егоров Иван Стефанович
Мать: Клавдия Ивановна
Бракосочетание
27.04.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.12.1975
Дочь: Свирелина Ольга Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.05.1989
Сын: Егоров Алексей Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
26.05.1992
Жена: не указана
Смерть
25.10.2012
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область