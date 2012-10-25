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Егоров Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1952

Дата смерти

25.10.2012

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1952

Отец: Егоров Иван Стефанович

Мать: Клавдия Ивановна

Бракосочетание
27.04.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Кингисепп, Кингисеппский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.12.1975

Дочь: Свирелина Ольга Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1989

Сын: Егоров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
26.05.1992

Жена: не указана

Смерть
25.10.2012
Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

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