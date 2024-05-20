Усенин Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Усенин Андрей Андреевич
Мать: Усенина Анна Алекссевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Усенина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усенина Валентина
Рождение ребёнка
28.02.1965
Сын: Усенин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Усенина Валентина
Рождение ребёнка
21.10.1974
Дочь: Савина (Усенина) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Усенина Валентина
Смерть
Неизвестно