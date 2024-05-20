Усенин Николай Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Усенин Николай Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Усенин Андрей Андреевич

Мать: Усенина Анна Алекссевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усенин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Усенина Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усенина Валентина

Рождение ребёнка
28.02.1965

Сын: Усенин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Усенина Валентина

Рождение ребёнка
21.10.1974

Дочь: Савина (Усенина) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Усенина Валентина

Смерть
Неизвестно

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