Мусатова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусатова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мусатова) Анна

Отец ребёнка: Мусатов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Мусатова) Екатерина

Отец ребёнка: Мусатов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спирина Ксения

Отец ребёнка: Мусатов Матвей

Смерть
Неизвестно

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