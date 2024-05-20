Багдевич (Картава) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1965
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.10.1989
Дочь: Багдевич Мария Викторовна
Отец ребёнка: Багдевич Виктор Иванович
Рождение ребёнка
25.08.1990
Сын: Багдевич Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Багдевич Виктор Иванович