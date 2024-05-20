Багдевич (Картава) Ольга Михайловна 05.03.1965 — найти родственников по фамилии на Familio
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Багдевич (Картава) Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1965

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1965 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багдевич Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.10.1989

Дочь: Багдевич Мария Викторовна

Отец ребёнка: Багдевич Виктор Иванович

Рождение ребёнка
25.08.1990

Сын: Багдевич Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Багдевич Виктор Иванович

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