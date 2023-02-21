Куранова Агафья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Агафья Константиновна

Куранова Агафья Константиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1850

Дата смерти

27.07.1853 ст.

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1850

Отец: Куранов Константин Андреевич

Мать: Куранова Екатерина Петровна

Отец: служащий казак Восприемники: инвалидной команды рядовой Михаил Потапович Власов и служащего казака Михаила Ивановича Куранова жена Елена Пименовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Смерть
27.07.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер младенец Агафья от кашля в возрасте 3 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 269 номер 71
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close