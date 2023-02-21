Куранова Агафья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1850
Дата смерти27.07.1853 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.05.1850
Отец: служащий казак Восприемники: инвалидной команды рядовой Михаил Потапович Власов и служащего казака Михаила Ивановича Куранова жена Елена Пименовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Смерть
27.07.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер младенец Агафья от кашля в возрасте 3 года https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 269 номер 71