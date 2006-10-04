Константинов Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1913
Дата смерти04.10.2006
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913
Военная служба
05.06.1932
Звание: полковник|капитан|подполковник. Место службы: 425 береговая обатр Петропавловская ВМБ ТОФ/75 оадн Сучанский сектор БО ВМОР ТОФ/50; ВС ТОФ
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
22.10.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной Звезды
Военная награда
26.02.1953
Орден Красного Знамени
Рождение ребёнка
04.12.1954
Дочь: Татьяна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Вступление в партию
Неизвестно
член ВКПб
Место жительства
Неизвестно
Ленинградское шоссе д.13 к. 1 кв. 144
Смерть
04.10.2006