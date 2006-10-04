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Константинов Сергей Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1913

Дата смерти

04.10.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1913

Отец: Константинов Александр Семенович

Мать: Константинова Наталья Ивановна

Военная служба
05.06.1932
Звание: полковник|капитан|подполковник. Место службы: 425 береговая обатр Петропавловская ВМБ ТОФ/75 оадн Сучанский сектор БО ВМОР ТОФ/50; ВС ТОФ
Военная награда
03.11.1944
Медаль «За боевые заслуги»
Военная награда
22.10.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
06.11.1947
Орден Красной Звезды
Военная награда
26.02.1953
Орден Красного Знамени
Рождение ребёнка
04.12.1954

Дочь: Татьяна Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Вступление в партию
Неизвестно
член ВКПб
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Ленинградское шоссе д.13 к. 1 кв. 144
Смерть
04.10.2006
Москва, город федерального значения Москва
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