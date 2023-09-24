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Розештиль Вольфрам Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952

Отец: Игнатов Александр

Мать: Розештиль Фаина

Рождение ребёнка
18.04.1975

Сын: Розештиль Иннокентий Вольфрамович

Мать ребёнка: Диамонт Аника

Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Диамонт Аника

Рождение ребёнка
15.09.1982

Сын: Розештиль Юрий Вольфрамович

Мать ребёнка: Диамонт Аника

Рождение ребёнка
26.08.1986

Дочь: Розештиль София Вольфрамовна

Мать ребёнка: Диамонт Аника

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Холидей Иван Вольфрамович

Мать ребёнка: Холидей Самира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диамонт Аника

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