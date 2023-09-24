Розештиль Вольфрам Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1952
Отец: Игнатов Александр
Мать: Розештиль Фаина
Рождение ребёнка
18.04.1975
Сын: Розештиль Иннокентий Вольфрамович
Мать ребёнка: Диамонт Аника
Рождение ребёнка
21.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Диамонт Аника
Рождение ребёнка
15.09.1982
Сын: Розештиль Юрий Вольфрамович
Мать ребёнка: Диамонт Аника
Рождение ребёнка
26.08.1986
Дочь: Розештиль София Вольфрамовна
Мать ребёнка: Диамонт Аника
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Холидей Иван Вольфрамович
Мать ребёнка: Холидей Самира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Диамонт Аника