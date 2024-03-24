Алексеева Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алина
Отец ребёнка: Алексеев Альберт Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Сарыал Альбертович
Отец ребёнка: Алексеев Альберт Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева София Альбертовна
Отец ребёнка: Алексеев Альберт Федорович
Бракосочетание
Неизвестно