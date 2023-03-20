Данилова 1 жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова 1 жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Данилов Ефим Федулович

Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Данилов Осип Федулович

Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Данилов Ефим Федулович

Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Авдотья Федуловна

Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Федул Данилович

Смерть
Неизвестно
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