Данилова 1 жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Авдотья Федуловна
Отец ребёнка: Данилов Федул Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно