Короходкин Станислав Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короходкин Станислав Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

08.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Харлампиева Мария Станиславовна

Мать ребёнка: Короходкина Людмила Валентиновна

Рождение ребёнка
1965

Сын: Короходкин Борис Станиславович

Мать ребёнка: Короходкина Людмила Валентиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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