Короходкин Станислав Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти08.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Харлампиева Мария Станиславовна
Мать ребёнка: Короходкина Людмила Валентиновна
Рождение ребёнка
1965
Сын: Короходкин Борис Станиславович
Мать ребёнка: Короходкина Людмила Валентиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.05.1971
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния