Грищенко (Врублевская) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1955
Рождение ребёнка
23.11.1979
Сын: Грищенко Вадим Анатольевич
Отец ребёнка: Грищенко Анатолий Антонович
Рождение ребёнка
1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грищенко Анатолий Антонович
Бракосочетание
Неизвестно