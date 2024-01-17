Грищенко (Врублевская) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грищенко (Врублевская) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1955

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1955

Отец: Врублевский Александр Викентьевич

Мать: Врублевская Евдокия

Рождение ребёнка
23.11.1979

Сын: Грищенко Вадим Анатольевич

Отец ребёнка: Грищенко Анатолий Антонович

Рождение ребёнка
1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грищенко Анатолий Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грищенко Анатолий Антонович

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