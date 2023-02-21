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Кочергина Анастасия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.12.1913 ст.

Сын: Кочергин Николай Степанович

Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1917 ст.

Дочь: Анна Степановна

Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1919 ст.

Сын: Кочергин Василий Степанович

Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев

п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочергин Степан Георгиев

Смерть
Неизвестно
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