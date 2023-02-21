Кочергина Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1913 ст.
Сын: Кочергин Николай Степанович
Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1917 ст.
Дочь: Анна Степановна
Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.02.1919 ст.
Сын: Кочергин Василий Степанович
Отец ребёнка: Кочергин Степан Георгиев
п.Зубарево, Косолаповская воловсь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно