Таранова Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранова Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таранова Кристина Федоровна

Отец ребёнка: Таранов Федор Михайлович

Гражданство
Неизвестно
Полутунгузка
Рождение ребёнка
01.04.1917

Дочь: Таранова Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Таранов Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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