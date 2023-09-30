Таранова Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таранова Кристина Федоровна
Отец ребёнка: Таранов Федор Михайлович
Гражданство
Неизвестно
Полутунгузка
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Таранова Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Таранов Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно