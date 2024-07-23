Мария Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егорин Петр Карпович
Рождение ребёнка
14.09.1900
Дочь: Каратаева Фаина Петровна
Отец ребёнка: Егорин Петр Карпович
Рождение
17.09.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1900
Дочь: Ольга Петровна
Отец ребёнка: Егорин Петр Карпович