Мария Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1900

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорин Петр Карпович

Рождение ребёнка
14.09.1900

Дочь: Каратаева Фаина Петровна

Отец ребёнка: Егорин Петр Карпович

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область
Рождение
17.09.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1900

Дочь: Ольга Петровна

Отец ребёнка: Егорин Петр Карпович

Сагыр, Уланский район, Восточно-Казахстанская область

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