Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Ивановна

Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

17.06.1835

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Савва Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
28.11.1828

Дочь: Варвара Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Рождение ребёнка
23.04.1832

Сын: Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Алексеевич

Смерть
17.06.1835
Причина смерти: натуральная болезнь

Мы используем куки для улучшения работы сайта.