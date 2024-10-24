Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти17.06.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Савва Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
28.11.1828
Дочь: Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.04.1832
Сын: Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Алексеевич
Смерть
17.06.1835
Причина смерти: натуральная болезнь