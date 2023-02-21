Тхорик Степан Викентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Отец: Тхорик Викентий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1921
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 18 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
03.07.1922
Сын: Тхорик Николай Степанович
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Никифоровна
Рождение ребёнка
04.01.1927
Мать ребёнка: Тхорик Параскева Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно