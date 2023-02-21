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Тхорик Степан Викентьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.

Отец: Тхорик Викентий

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1921

Жена: Тхорик Параскева Никифоровна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 18 лет | Невесте 19 лет
Рождение ребёнка
03.07.1922

Сын: Тхорик Николай Степанович

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Никифоровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
04.01.1927

Сын: Тхорик Федор Степанович

Мать ребёнка: Тхорик Параскева Никифоровна

Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Первомайск, Дрогичинский район, Брестская область
Смерть
Неизвестно
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