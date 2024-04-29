Алиферов Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1928
Дата смерти01.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1950
Дочь: Шишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.09.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.10.1957
Сын: Алиферов Валерий Анатольевич
Мать ребёнка: не указана
с. Шебалино, Бийский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
01.07.1993
г. Бийск, Алтайский край, Российская Федерация