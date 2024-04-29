Алиферов Анатолий Захарович 09.09.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алиферов Анатолий Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1928

Дата смерти

01.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1928

Отец: Олиферов Захар Федорович

Мать: (Эрманова (Ерманова)) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1950

Дочь: Шишкарёва (Алиферова) Галина Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
23.09.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

г. Бийск, Алтайский край, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
06.10.1957

Сын: Алиферов Валерий Анатольевич

Мать ребёнка: не указана

с. Шебалино, Бийский район, Алтайский край, РСФСР, СССР
Смерть
01.07.1993
г. Бийск, Алтайский край, Российская Федерация

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