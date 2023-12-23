Аганина (Рустаева) Фатима Салиховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Рустаев Салих Мустафович
Бракосочетание
18.06.1870 ст.
Представитель невесты — Отец Представитель жениха — он сам Свидетели – Фахретдин Заборов Аганин Абдулжалил Батыршин Такташов Махр дан 50 рублей На никахе читал и в метрику записал указной имам Хусну... Показать все
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Аганин Абдулхалек Якубович
Рождение ребёнка
03.12.1888
Сын: Аганин Мухамеджан Халекович
Отец ребёнка: Аганин Абдулхалек Якубович
Смерть
Неизвестно