Аганина (Рустаева) Фатима Салиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аганина (Рустаева) Фатима Салиховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Рустаев Салих Мустафович

Мать: не указана

Бракосочетание
18.06.1870 ст.

Муж: Аганин Абдулхалек Якубович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Представитель невесты — Отец Представитель жениха — он сам Свидетели – Фахретдин Заборов Аганин Абдулжалил Батыршин Такташов Махр дан 50 рублей На никахе читал и в метрику записал указной имам Хусну... Показать все
Рождение ребёнка
1878

Сын: Аганин Наджип Халекович

Отец ребёнка: Аганин Абдулхалек Якубович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
03.12.1888

Сын: Аганин Мухамеджан Халекович

Отец ребёнка: Аганин Абдулхалек Якубович

Смерть
Неизвестно
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