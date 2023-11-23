Ирина Игнатьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина Игнатьева

Ирина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

14.11.1788

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1732 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Петров

Рождение ребёнка
1759

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Рождение ребёнка
1762

Сын: Григорий Иванов

Отец ребёнка: Иван Петров

Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Феодора Иванова

Отец ребёнка: Иван Петров

Смерть
14.11.1788

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