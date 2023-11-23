Ирина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти14.11.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Петров
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Рождение ребёнка
1762
Сын: Григорий Иванов
Отец ребёнка: Иван Петров
Григорий Иванович (1762 - 1825) Родился в семье дьячка села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Ивана Петровича. Служил дьячком в том же селе. Умер 9 октября 1825 года. Первая жена его Ев... Показать все
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Феодора Иванова
Отец ребёнка: Иван Петров
Смерть
14.11.1788