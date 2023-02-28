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Строганов Александр Григорьевич

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Место рождения

Гордеевка, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

02.11.1698

Дата смерти

07.11.1754

Пол

Мужской

Отец

1656 г.р.

Мать

1677 г.р.

Жена

1706 г.р.
1718 г.р.
1722 г.р.

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1698

Отец: Строганов Григорий Дмитриевич

Мать: Строганова Марья Яковлевна

Гордеевка, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Strogonov Samuil Aleksandrovich

Мать ребёнка: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1720

Дочь: Mariya Aleksandrovna

Мать ребёнка: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Strogonov Mikhail Aleksandrovich

Мать ребёнка: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1723

Жена: Строганова Татьяна (Домника) Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Strogonov Grigorij Baron

Мать ребёнка: не указана

Сольвычегодск, Котласский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1734

Жена: Баронесса Строганова Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1739

Дочь: Голицына Анна Александровна

Мать ребёнка: Баронесса Строганова Елена Васильевна

Бракосочетание
1739

Жена: Бар. Строганова Мария Артемьевна

Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1748

Дочь: Кн. Шаховская Варвара Александровна

Мать ребёнка: Бар. Строганова Мария Артемьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
камергер действительный статский советник
Смерть
07.11.1754
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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