Строганов Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения02.11.1698
Дата смерти07.11.1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1698
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Strogonov Samuil Aleksandrovich
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1720
Дочь: Mariya Aleksandrovna
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Strogonov Mikhail Aleksandrovich
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1723
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
1734
Рождение ребёнка
1739
Дочь: Голицына Анна Александровна
Мать ребёнка: Баронесса Строганова Елена Васильевна
Бракосочетание
1739
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.12.1748
Дочь: Кн. Шаховская Варвара Александровна
Мать ребёнка: Бар. Строганова Мария Артемьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
камергер действительный статский советник
Смерть
07.11.1754
Похороны
Неизвестно