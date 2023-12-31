Денисов Дмитрий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Дмитрий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Между 1940 и 1945

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1861 г.р.

Жена

1893 г.р.

Дети

1913 г.р.
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1925 г.р.
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Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Денисов Степан Алексеевич

Мать: Варвара Алексеевна

Бракосочетание
30.06.1912

Жена: Денисова Феодосия Георгиева

Рождение ребёнка
29.07.1913

Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Рождение ребёнка
28.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: Окольничникова Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева

Смерть
Между 1940 и 1945
д. Клюева Тюменская область, тюменская область
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