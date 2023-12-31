Денисов Дмитрий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиМежду 1940 и 1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Денисов Степан Алексеевич
Мать: Варвара Алексеевна
Бракосочетание
30.06.1912
Рождение ребёнка
29.07.1913
Дочь: Гусякова Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева
Большая Ченчерь, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
31.07.1916
Ченчерь, тюменская область
Рождение ребёнка
19.04.1919
Рождение ребёнка
28.07.1923
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: Окольничникова Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Денисова Феодосия Георгиева
Маслянка, Нижнетавдинский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.01.1933
Смерть
Между 1940 и 1945
д. Клюева Тюменская область, тюменская область