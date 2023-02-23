Богачева Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Богачев Матвей Мартынович
Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
1880
Сын: Богачев Василий Мартынович
Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богачев Михаил Мартынович
Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачева Фекла Мартыновна
Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович
Смерть
Неизвестно