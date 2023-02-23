Богачева Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачева Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Богачев Матвей Мартынович

Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович

Рождение ребёнка
1880

Сын: Богачев Василий Мартынович

Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Михаил Мартынович

Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богачев Иван Мартынович

Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачева Фекла Мартыновна

Отец ребёнка: Богачев Мартын Иванович

Смерть
Неизвестно
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