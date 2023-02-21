Чередов Евдоким Яковлев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Настасья Евдокимова
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Чередов Михаил Евдокимович
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1843
Сын: Чередов Василий Евдокимович
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Чередов Александр Евдокимович
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Чередов Кондратей Евдокимович
Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чередова Ирина Михеевна
Смерть
Неизвестно