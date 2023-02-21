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Чередов Евдоким Яковлев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: Чередов Яков Никифоров

Мать: Чередова Матрёна Родионовна

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Настасья Евдокимова

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Чередов Иван Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Чередов Михаил Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Чередов Яков Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Чередов Василий Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Чередов Александр Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Чередов Кондратей Евдокимович

Мать ребёнка: Чередова Ирина Михеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Ирина Михеевна

Смерть
Неизвестно
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