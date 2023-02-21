Смирнова (Свирина) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Свирин Иван Тимофеевич
Мать: Свирина Мария Ефимовна
Рождение ребёнка
06.09.1971
Сын: Смирнов Андрей Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович
Рождение ребёнка
19.08.1976
Сын: Смирнов Денис Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно