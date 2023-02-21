Смирнова (Свирина) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Свирина) Антонина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Свирин Иван Тимофеевич

Мать: Свирина Мария Ефимовна

Рождение ребёнка
06.09.1971

Сын: Смирнов Андрей Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович

Рождение ребёнка
19.08.1976

Сын: Смирнов Денис Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Валентинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Валентинович

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