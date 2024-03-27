Бомштейн (Тубская Гуревич) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гуревич Иосиф
Рождение ребёнка
Около 1940
Сын: Бомштейн Владимир
Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович
Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бомштейн Иосиф
Отец ребёнка: Бомштейн Bomshteyn Zalman Зальман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бомштейн Анатолий
Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бомштейн Алексей
Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1960