Бомштейн (Тубская Гуревич) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБомштейн (Тубская Гуревич) Анна

Бомштейн (Тубская Гуревич) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гуревич Иосиф

Мать: Тубская Софья Сигизмундовна (Борисовна)

Рождение ребёнка
Около 1940

Сын: Бомштейн Владимир

Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович

Черемхово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бомштейн Иосиф

Отец ребёнка: Бомштейн Bomshteyn Zalman Зальман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бомштейн Анатолий

Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бомштейн Алексей

Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Бомштейн Исай Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бомштейн Исай Аронович

Смерть
1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close