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Галямин Федор Иванович

Место рождения

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.

Дочь: Галямина Александра Федоровна

Мать ребёнка: Галямина Лариса Николаевна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.12.1907 ст.

Дочь: Галямина Анфия Федоровна

Мать ребёнка: Галямина Александра Илиодоровна

Яковлево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галямина Лариса Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галямина Александра Илиодоровна

Смерть
Неизвестно
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