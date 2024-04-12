Галямин Федор Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Рождение ребёнка
21.04.1894 ст.
Дочь: Галямина Александра Федоровна
Мать ребёнка: Галямина Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
12.12.1907 ст.
Дочь: Галямина Анфия Федоровна
Мать ребёнка: Галямина Александра Илиодоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно