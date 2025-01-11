Фролов Александр 03.05.1953 — найти родственников по фамилии на Familio

Фролов Александр

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 03.05.1953, Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

умер 29.12.2021, г. Дорогобуж Смоленской обл.

Отец
Фролов Аркадий25.01.1926 г.р.
Мать
Фролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Супруги
Фролова (Черепанина) Ирина14.08.1955 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953

Отец: Фролов Аркадий

Мать: Фролова (Щукина) Евангелина

Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
12.04.1980

Жена: Фролова (Черепанина) Ирина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
12.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Черепанина) Ирина

Шуя, Шуя, Ивановская область

Рождение ребёнка
12.06.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Черепанина) Ирина

п. Верхнедрепровский Смоленской обл.

Смерть
29.12.2021
г. Дорогобуж Смоленской обл.

Причина смерти: Отёк лёгкого на фоне атеросклероза сердца

Похороны
Неизвестно
г. Дорогобуж Смоленской обл.

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