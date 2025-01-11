Фролов Александр
мужской, родился 03.05.1953, Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
умер 29.12.2021, г. Дорогобуж Смоленской обл.
ОтецФролов Аркадий25.01.1926 г.р.
МатьФролова (Щукина) Евангелина27.11.1930 г.р.
Супруги
Фролова (Черепанина) Ирина14.08.1955 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1953
Отец: Фролов Аркадий
Марково, Комсомольский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
12.04.1980
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Черепанина) Ирина
Шуя, Шуя, Ивановская область
Рождение ребёнка
12.06.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Фролова (Черепанина) Ирина
п. Верхнедрепровский Смоленской обл.
Смерть
29.12.2021
г. Дорогобуж Смоленской обл.
Похороны
Неизвестно
г. Дорогобуж Смоленской обл.