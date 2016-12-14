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Егор
Егор
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.12.2016
Пол
Мужской
Отец
Насонов Евгений Геннадьевич
1981 г.р.
Мать
Насонова Евгения Николаевна
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.2016
Отец:
Насонов Евгений Геннадьевич
Мать:
Насонова Евгения Николаевна
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