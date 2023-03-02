Селезнев Гликерия Тимофеевна
женский, родилась Около 1858, Бердянск
умерла Неизвестно
Супруги
Селезнев Корнелий Емельянович13.09.1854 г.р.
Дети
Селезнев Алексей Корнелиевич1878 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1878
Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Беляева (Селезнев Селезнева) Александра Корнелиевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
14.09.1883
Дочь: Чинцова (Селезнев Селезнева) Вера Корнельевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Рождение ребёнка
12.02.1886
Дочь: (Селезнев Селезнева) Евдокия Корнельевна
Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович
Смерть
Неизвестно