Селезнев Гликерия Тимофеевна Около 1858 — найти родственников по фамилии на Familio

Селезнев Гликерия Тимофеевна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась Около 1858, Бердянск

умерла Неизвестно

Супруги
Селезнев Корнелий Емельянович13.09.1854 г.р.
Дети
Селезнев Алексей Корнелиевич1878 г.р.
Беляева (Селезнев Селезнева) Александра Корнелиевна1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнев Корнелий Емельянович

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
1878

Сын: Селезнев Алексей Корнелиевич

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева (Селезнев Селезнева) Александра Корнелиевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
14.09.1883

Дочь: Чинцова (Селезнев Селезнева) Вера Корнельевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Рождение ребёнка
12.02.1886

Дочь: (Селезнев Селезнева) Евдокия Корнельевна

Отец ребёнка: Селезнев Корнелий Емельянович

Смерть
Неизвестно

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